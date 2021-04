Serrande alzate, la protesta dei negozianti: "Vogliamo lavorare in sicurezza"

BRINDISI - Hanno rialzato, simbolicamente, le serrande per protestare in maniera civile sulla chiusura dei negozi disposta dal governo. Così i commercianti di Brindisi, nel rispetto delle leggi e di coloro che ogni giorno lottano contro il Covid, si sono radunati davanti alle loro attività per chiedere la ripartenza di tutto il settore commerciale. “Vedendo l’andamento epidemiologico da quando siamo zona rossa, è chiaro che le nostre attività non rappresentano veicolo di Covid ma sono luoghi sicuri in cui si rispettano i protocolli di prevenzione", dicono i rappresentanti del gruppo Partite Iva e della Fenailp. Contestualmente alla manifestazione hanno inviato richiesta di un incontro urgente con il Prefetto affinchè accolga le loro istanze e possa fare da garante per un incontro con l’amministrazione regionale.