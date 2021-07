I colori di "Luna" fanno rivivere il vecchio sottopasso ferroviario

BRINDISI - “Luna” è il nome dell’opera che, Mr Wany, al secolo Andrea Sergio, ha iniziato a realizzare nel vecchio sottopassaggio ferroviario ed è dedicata a sua moglie. L’artista brindisino, di fama internazionale, già da ieri giovedì 15 luglio 2021 ha iniziato a lavorare alla sua opera, che verrà inaugurata e donata alla città il 23 luglio. In occasione della seconda edizione del Festival Brindisi Performing Arts, organizzato dalla Compagnia di Arte Dinamica AlphaZtl, Mr. Wany è stato coinvolto per far rivivere il vecchio sottopasso. Le grigie mura dell’attraversamento, prendono colore e vita. L’arte è uno strumento educativo ed è straordinario osservare e ascoltare le reazioni dei passanti che, rimangono colpiti dalla performance di Mr. Wany. Sono tanti i bambini, appassionati d’arte che, accompagnati dai genitori mostrano le loro tavole da disegno all’artista affermato, che già l’estate passata, realizzo una grande opera presso il quartiere Paradiso.