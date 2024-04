Guardia di finanza: 1330 posti a disposizione, ma bisogna fare in fretta

Sono a disposizione 1330 posti per entrare nella Guardia di finanza. Il bando di concorso per allievi marescialli è stato pubblicato nei giorni scorsi. Le persone interessate devono affrettarsi, perché i termini per l’invio telematico della domanda scadranno alle ore 12 di sabato prossimo (6 aprile).

Il tenente Diego Abbatiello, comandante 1 Nucleo operativo del Gruppo di Brindisi, spiega tutto quello che c’è da sapere per partecipare al concorso.

