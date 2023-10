Serbatoio costiero Gnl, Fusco: "Si è sottovalutata la pericolosità di questo impianto"

Il consigliere comunale Roberto Fusco, capogruppo del Movimento 5 stelle, ha convocato oggi pomeriggio (sabato 21 ottobre) una conferenza stampa per illustrare l'interpellanza urgengente presentata dal gruppo parlamentare dei pentastellati contro la realizzazione del deposito di Gnl a Costa Morena Est, nel porto di Brindisi. L'istanza di revoca della concessione a Edison è rivolta ai ministri all'Ambiente e ai Trasporti e ha come primo firmatario l'ex premier Giuseppe Conte.

Roberto Fusco sostiene che durante il percorso autorizzativo sia stata sottovalutata la pericolosità dell'impianto e fa l'esempio il sindaco di Napoli, che ha stoppato un impianto analogo proprio per i pericoli che questo poteva rappresentare per la comunità. Fusco confida in un parere negativo da parte del consiglio comunale in occasione della seduta monotematica in progrmma venerdì prossimo (27 ottobre).