Incontro con due presunti lupi nelle campagne: il video di un lettore

Una coppia di presunti lupi, un adulto e uno giovane, è stata avvistata nel pomeriggio di oggi, giovedì 21 febbraio, nelle campagne tra Oria e Torre Santa Susanna, precisamente in contrada Guidone. Il video girato da un cittadino mostra come i due animali fuggono nella stessa direzione probabilmente alla vista dell'uomo. Non sarebbe la prima volta che nelle campagne torresi vengono avvistati lupi, fra il 2021 e il 2022 fu trovata una carcassa, attraverso l'esame del Dna fu accertato che si trattava di lupo appenninico.

