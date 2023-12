Costumi ricercati e musiche suggestive: torna il presepe vivente al quartiere Sant'Elia

BRINDISI - Un percorso tra sotterranei della chiesa per far immergere i visitatori nell'epoca di Gesù, raccontando il suo viaggio da Gerusalemme a Betlemme. E' visitabile da ieri (25 dicembre), il presepe vivente della parrocchia di Cristo Salvatore, al quartiere Sant'Elia di Brindisi, giunto alla sua dodicesima edizione.

Dopo tre anni di chiusura per l'emergenza sanitaria, riaprono le porte di un prezioso scrigno di arte, cultura, storia, tradizione e fede. Questa iniziativa nasce dal desiderio di una comunità di presentare il mistero dell'incarnazione e, come san Francesco inventò il primo presepe a Greccio 800 anni fa (animando la notte di Natale con gli abitanti della città), così la parrocchia di Cristo Salvatore, si è trasformata in un grande presepe vivente. Qui piccoli, adulti e anziani s'impegnano a offrire agli ospiti un'esperienza spirituale e di fede molto particolare. Gli abiti sono stati ideati e cucini dalla sartoria parrocchiale.