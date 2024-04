Cristina Garganese sul ring: l'attesa per la sfida di pugilato femminile

FRANCAVILLA FONTANA - Questa serata sarà importante per la pugile francavillese Cristina Garganese. "In casa", al Palazzetto dello sport di Francavilla Fontana, sfiderà la francese Audrey Chibani (6x2 supergallo). Appuntamento dalle 19 di oggi, sabato 13 aprile 2024, anche con undici match dilettanti. Cristina Garganese si allena presso la Società Pugilistica Francavillese Asd. In vista dell'evento professionistico - il primo di pugilato professionistico femminile in Puglia - il maestro Francesco Corvino lascia trasparire il suo orgoglio per la sua campionessa.

L'evento organizzato dall'Asd, gode anche del patrocinio del Comune di Francavilla. L'assessora allo Sport, Numa Ammaturo, dichiara: "Siamo felici di ospitare questo evento sportivo nella nostra città, in quanto cerchiamo di dare spazio a tutti gli sport. Se poi è una donna a raggiungere ottimi livelli professionistici, questo da cittadina francavillese mi riempie ancora di più di orgoglio. Il pugilato è uno sport che insegna anche la disciplina e ad affrontare e controllare situazioni di stress o particolari. Quindi, in bocca al lupo alla nostra Cristina".

Nel video, le interviste al maestro Francesco Corvino e alla pugile Cristina Garganese.