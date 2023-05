Marchionna: "Farò tutto quello che è in mio potere per risollevare questa città"

Le prime dichiarazioni del neoeletto sindaco di Brindisi, accolto da centinaia di sostenitori in piazza Vittoria

Atteso da centinaia di sostenitori, il neoeletto sindaco Giuseppe Marchionna è arrivato intorno alle ore 17.30 di oggi (lunedì 29 maggio) in piazza Vittoria. Insieme a lui c’era il deputato Mauro D’Attis, mai sponsor della candidatura di Marchionna.

“E’ una scommessa che mi impegna molto - dichiara Marchionna a BrindisiReport - e soprattutto è una cosa che ho accettato di fare per amore di questa città che nell’ultimo periodo ho visto lentamente decadere. Farò tutto di quello che è in mio potere per cercare di risollevarla”.

Marchionna si sofferma anche sulla questione riguardante il bassissimo dato dell’affluenza alle urne, appena il 43,68 percento. “L’affluenza – dichiara il neoeletto primo cittadino - è un problema grave. E’ il frutto sicuramente di uno scollamento che esiste, non solo a Brindisi, fra le istituzioni, la politica e i cittadini. Bisogna ricucire questo strappo. Per farlo bisogna avere buone prassi, disponibilità all’ascolto della gente e possibilmente risolvere anche i problemi che pongono”.

Una volta insediato, fra i primi interventi da attuare, Marchionna intende nominare un garante delle persone diversamente abili e riaprire il centro per gli anziani al rione Bozzano. Entrambi a costo zero.

Marchionna dice di non avere preoccupazioni riguardo alla composizione della squadra governo, rimarcando la solidità e coesione della coalizione. “E’ una soddisfazione straordinaria - afferma - portare 20 consiglieri, metà dei quali alla prima esperienza, con tante donne”.

Inoltre ringrazia tutte le liste che lo hanno sostenuto e in particolare anche Mauro D’Attis, che “si si è giocato la sua prospettiva politica su questa vicenda”.

