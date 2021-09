Nuovo scalo intermodale: ecco come i camion passeranno dalla strada alla ferrovia

Una dimostrazione del progetto pilota di scambio intermodale che è stato inaugurato stamattina (domenica 12 settembre) presso lo scalo intermodale di Brindisi delle Ferrovie dello Stato situato in via Porta Lecce, in presenza del viceministro ai Trasporti, Teresa Bellanova. Un camion, con tutte le ruote, viene bloccato in una cosiddetta vasca. Poi viene sollevato da una gru e collocato su un vagone ferroviario. In questo modo le merci viaggeranno da Brindisi a Forlì. Potranno usufruire di questo sistema anche i camion non strutturati per andare sui treni.