Europei, l'Italia in finale: la folla di tifosi nel centro di Brindisi

BRINDISI - Jorginho non sbaglia, insacca, timbra il rigore decisivo e l'Italia è in finale in questi Europei. I festeggiamenti non si fanno attendere, i tifosi azzurri si riversano per le strade del centro di Brindisi in un tripudio tricolore. La folla esulta nel capoluogo, ma anche negli altri paesi i caroselli sfilano per le strade. Nelle immagini i festeggiamenti anche a San Pietro Vernotico. Smaltita la tensione accumulata durante il match con la Spagna, i tifosi possono sfogarsi e festeggiare i propri beniamini. Aspettando la finale di questi Europei di calcio.