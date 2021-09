Serata amarcord per la Happy Casa: festa in piazza con vecchie e nuove glorie

In piazza Santa Teresa, davanti a centinaia di tifosi, presentata la squadra di coach Vitucci. Sul palco anche i veterani della prima promozione in A1 di 40 anni fa. Commozione per il ricordo di Claudio Malagoli

Commozione per il ricordo di Claudio Malagoli. Nostalgia per la prima promozione in A1 conquistata 40 anni fa. Entusiasmo per la decima stagione consecutiva nella massima serie. Serata dalle emozioni forti in piazza Santa Teresa per la presentazione della Happy Casa Brindisi di coach Vitucci. Centinaia di tifosi hanno fatto un tuffo nel passato, proiettandosi verso nuovi orizzonti. Sul palco, con il giornalista Mino Taveri a fare da cerimoniere, sono saliti i veterani della promozione fra i grandi del basket che nel 1981 fece impazzire di gioia la città.

Protagonisti il ​​presidente dell'epoca, l'avvocato Mario Scotto, e i giocatori che in un palazzetto sempre gremito fino all'inverosimile tagliarono lo storico traguardo. Insieme ai ragazzi (oggi tutti ultra50enni) allenati da coach Piero Pasini (motivi di salute lo hanno costretto a declinare l'invito della società) è salita anche una emozionatissima Anna Malagoli ( in basso, accanto a Mino Taveri ), moglie del compianto Claudio. A giocatori, dirigenti e componenti dello staff tecnico di quell'irripetibile epoca è stata consegnata una maglietta celebrativa. Poi è stata la volta della Happy Casa versione 2021-2022.

Il presidente Nando Marino resta prudente, fissando come primo obiettivo quello di una salvezza tranquilla. La speranza che nel giro di pochi mesi possano iniziare i lavori per la realizzazione della New Arena. A tal proposito il sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi, ha spiegato che la conferenza dei servizi si riunirà il 15 settembre. Se tutto andrà bene, la prima pietra verrà posata fine anno.