Altra fogna a cielo aperto in via Germanico: aria irrespirabile

Si è aperta una nuova falla nell’impianto fognario di Brindisi. Da un tombino rotto situato ad angolo fra via Germanico e via Fratelli Bandiera, alle spalle dell’ex mercato ortofrutticolo di via Santa Maria Ausiliatrice, al rione Commenda, sgorgano di continui dei reflui. I liquami hanno invaso un tratto di strada, rendendo l’aria irrespirabile. Questa situazione va avanti da giorni.