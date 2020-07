A fuoco cabina Enel nella zona industriale, sul posto i vigili del fuoco

FRANCAVILLA FONTANA - Una cabina elettrica in contrada Guardiola a Francavilla Fontana è andata a fuoco intorno alle 18.30 di oggi, giovedì 30 luglio. L'incendio sarebbe partito da un componente dell' alta tensione all'interno dell'impianto che si è, poi, propagato sullo stesso determinando una lunga scia di fumo nero. Subito sono intervenuti sul posto i tecnici di E-Distribuzione ripristinando l'interruzione della corrente elettrica che è durata solo sette minuti.

Per domare le fiamme è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Francavilla che, insieme ai carabinieri del locale comando, sono ancora sul luogo dell'incendio in attesa dell'arrivo da Bari dei tecnici specializzati. Il luogo interessato dall'incendio è stato subito messo in sicurezza e si trova sulla strada che collega con la città di San Vito dei Normanni al confine con la zona industriale.