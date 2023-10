Fumo nella sede "Compass", arrivano i vigili del fuoco ma era scattato l'antifurto fumogeno

BRINDISI - Fumo nella filiale Compass di via Appia a Brinidisi, qualcuno chiama i vigili del fuoco ma scatta l'antifurto "fumogeno". E' accaduto nella serata di oggi, sabato 14 ottobre. In molti si sono radunati attorno alla filiale dell'istituto di credito temendo per qualche incendio. Erano passate da poco le 19, orario "di punta" per una delle strade più trafficate della città. I vigili del fuoco, giunti dal comando di via Nicola Brandi, non ci hanno messo molto ad accertare che il fumo era stato sprigionato da un antifurto di ultima generazione, detto appunto "fumogeno": eroga una fitta nebbia che compromette la visibiltà, rendendo gli ambienti impraticabili. Al momento non è dato sapere se l'allarme è scattato a causa di qualche intrusione.