Un “giocattolo sospeso” sotto l’albero: l’idea di Tommy, l'ambulante - poeta

Tommaso Di Giorgio, meglio conosciuto come Tommy, è un ambulante che vende prodotti ortofrutticoli in piazza Di Summa, ha 45 anni e regala la sua energia esplosiva a grandi e piccini. In vista del Natale 2023, ha anche allestito un albero della solidarietà, sotto il quale tutti i bambini possono donare e ricevere regali.

Tommy non è solo un commerciante, ma è un poeta e un kite surfer. E’ stata un’impresa non facilissima intervistarlo, perché tutti i passanti ci tenevano a salutarlo e lui, data la sua generosità straripante, ricambia ogni saluto con il cuore.

Tommy è un vulcano, sempre in movimento e sempre pronto a regalare sorrisi e parole gentili. Lavora da quando era uno studente e con gli anni, come spiega nell’intervista, la sua passione per quello che fa è stata un crescendo.

Tommy ha allestito l’albero della solidarietà per tutti coloro che vogliono donare e ricevere: un’iniziativa partita per allietare i bambini con fragilità che passavano di li per recarsi presso l’Asl. Successivamente ha deciso di estenderla a tutti i bambini della città. E’ facile individuare il suo banco della frutta e verdura, perché Di Giorgio sistema tutti i suoi prodotti come se stesse dipingendo una tela e creando un’esplosione di colori, nulla è lasciato al caso, tutti i prodotti vengono collocati secondo una logica, non solo per una questione estetica.

Tommy crea anche delle zone a prezzi modici o addirittura zone in cui i prodotti spettano ai meno abbienti. Si è ispirato ai mercati delle grandi capitali, dove frutta e ortaggi diventano motivo d’attrazione e richiamo per turisti. I clienti adorano Tommy, per la sua umiltà, la sua allegria e il suo cuore grande e lui ama i suoi clienti condividendo con loro selfie, gesti di cortesia e qualche rima. Tommy ha superato tante difficoltà, ma sorride sempre con grande orgoglio, speriamo che questo instancabile umile uomo possa ispirare chi magari ha perso la speranza.