Parco Buscicchio si riempie di bambini, fra sport e divertimento

Parco Buscicchio si riempie di famiglie e di bambini per la terza edizione di “Parco in festa”, evento organizzato da "Legami di comunità”, cooperativa di comunità che dal 2020 gestisce il polmone verde situato in via Mantegna, al rione Sant’Elia.

Dopo gli eventi sportivi svoltisi in mattinata, il programma riprenderà dalle 16.30.

Le associazioni che vi hanno aderito:

- Asd Ginnastica Brindisi

- Associazione Fiab Brindisi (Attività: Progetto “Bici è bello” impariamo ad andare in bici. Bambini dai 6-10 anni con la bici);

- Asd Eurovolley Brindisi;

- Asd Appia Rugby Brindisi;

- Scuola Popolare di Tennis;

- Laboratorio Creativo Scuole Aperte Partecipate;

- Stand (Esposizione) “Biblioteca Sociale Partecipata”;

- Asd Robur;

- Asd Brindisi Karate;

- Tiro con l’arco;

- Asd San Lorenzo da Brindisi;

- Alpha studio laboratorio narrare con lo yoga “QIn Yoga” Bambini 4-8 anni e Laboratorio percorso ben essere “Bagno di Foresta” Shirin yoku per adulti. (Abbigliamento comodo e copertina/Foulard);

- Mercatini – Esposizioni artistiche – food.

Dalle 16:30

Festa inizio Catechesi con le due comunità Parrocchiali Parrocchia Cristo Salvatore - Brindisi -Sant'Elia e Parrocchia San Lorenzo da Brindisi - Brindisi - Sant'Elia Saluti del Mons. S.E. Indini

Segue Animazione con Venti & Venti