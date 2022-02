Motocross a tutta velocità sulla spiaggia, paura tra i passanti a Santa Sabina

SANTA SABINA (MARINA DI CAROVIGNO) - Hanno assistito con stupero e non proca preoccupazione i passanti che questa mattina (domenica 13 febbraio 2022), complice la presenza del sole, si sono recati a Santa Sabina, marina di Carovigno, per fare una passeggiata in spiaggia e si sono, invece, "scontrati" con u gruppo di motociclisti che, a bordo delle loro dueruote da enduro, hanno percorso il bagnasciuga, facendo lo slalom tra bambini e adulti.