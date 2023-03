La grandinata arriva in città: strade imbiancate e auto ammaccate

Chicchi di grandine grossi come pietre piovuti dal cielo sulle strade del capoluogo, con rischi anche per l'incolumità di chi si trovava in giro senza adeguato riparo

Dal cielo sono piovuti veri e propri pezzi di ghiaccio. Intorno alle ore 13.45 di oggi (lunedì 27 marzo) si è abbattuta anche sulla città di Brindisi la grandinata che da circa un’ora già imperversava nell’entroterra del Brindisino. Nel giro di pochi minuti i chicchi di grandine hanno imbiancato le strade. Inevitabili i danni per le carrozzerie delle auto e anche i rischi per l’incolumità fisica, per chi si è trovato in giro nel pieno della grandinata, senza un adeguato riparo.