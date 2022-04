Operazione antidroga: uno degli arrestati condotto in carcere

Otto persone sono state arrestate all'alba di oggi (martedì 26 aprile) nell'ambito di un'operazione antidroga condotta dai carabinieri della stazione di San Pietro Vernotico, in sinergia con i colleghi della compagnia di Brindisi. Nel video. Il momento in cui uno degli arrestati lascia la caserma di San Pietro a bordo di un mezzo dei carabinieri che lo condurrà in carcere.