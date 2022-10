In dirittura d’arrivo i lavori all’ex Ostello: sarà punto di riferimento per il turismo lento

BRINDISI - In dirittura d'arrivo i lavori di rifacimento dell'ex Ostello della Gioventù di Brindisi che dovrebbero terminare entro la fine di ottobre. Questa mattina (sabato 8 ottobre 2022) il sindaco di Brindisi ha effettuato un sopralluogo nella struttura situata tra via Nicola Brandi e via Ruggiero De Simone, vicino all’aeroporto del Salento, dove sorgerà uno stabile con sette camere e 32 posti letto, punto di riferimento per il turismo lento. "Un altro luogo del cuore di Brindisi recuperato - dichiara Rossi che anticipa nel video quello che accadrà - l'Ostello della Gioventù ritorna al suo splendore ma è anche molto migliorato con tutte le comodità e le tecnologie per la sostenibilità a disposizione oggi. I lavori di ristrutturazione termineranno a fine ottobre." La riqualificazione è stata finanziata con fondi europei, in particolare quelli del programma Interreg Grecia Italia 2014-2020 e il progetto ricade nel programma più ampio, quello del “The Rout_Net-Thematic routes and networks” che coinvolge in questo senso diverse strutture sul territorio pugliese.