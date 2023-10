A causa dell'incendio, la Ford si è spostata di alcuni metri e si è scontrata con un'altra auto in sosta, danneggiandola. I vigili del fuoco del distaccamento della Città Bianca, giunti rapidamente sul posto, hanno evitato ulteriori danni. Intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale, che hanno chiuso la strada al traffico fino al termine delle operazioni di spegnimento. L’incendio sarebbe di natura accidentale. Da quanto appreso non ci sarebbero persone ferite.

La colonna di fumo è arrivata fino al terzo piano di una palazzina. I residenti si sono affacciati dal balcone, mentre l’allarme di un antifurto risuonava senza sosta. E’ stato vissuto con grande apprensione un incendio che intorno alle ore 16.30 ha investito una Ford Focus parcheggiata in via Fogazzaro, a Ostuni. Nel giro di pochi istanti il veicolo è stato avvolto dalle fiamme.

Apprensione per un'auto in fiamme in città: la scena ripresa dai residenti