Auto avvolta dalle fiamme: le persone a bordo si mettono in salvo

Per fortuna hanno fatto appena in tempo a mettersi in salvo. Nessuna conseguenze per le persone a bordo di un'auto che ha preso fuoco durante la marcia. L'epidosio si è verificato intorno alle ore 20.30 di oggi (mercoledì 24 gennaio) all'altezza della rotatoria alle porte di Torchiarolo, all'inizio della strada provinciale per San Pietro Vernotico. Da lì si accede anche allo svincolo per la strada statale Brindisi-Lecce. Si tratta di uno snodo molto trafficato della viabilità locale.

Alle prime avvisaglie dell'incendio, il conducente ha accostato e ha lasciato l'abitacolo insieme ai passeggeri. Poco dopo la macchina è stata avvolta dalle fiamme, come si vede in questo video. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui