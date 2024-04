Msc Sinfonia supera Canale Pigonati: lo spettacolare ingresso nel porto interno

La Msc Sinfonia regala spettacolo con il suo ingresso nel porto interno di Brindisi. Le condizioni ottime condizioni metereologiche hanno consentito alla nave da crociera di superare Canale Pigonati e dirigersi verso la banchina antistante alla sede dell’Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico Meridionale.

A bordo si trovavano 1741 passeggeri. In 314 si sono imbarcati. Numerosi turisti sono scesi in città, per visitare il centro storico. Altri si sono diretti verso varie località turistiche delle province di Brindisi, Lecce e Bari, nell’ambito di escursioni organizzate dai tour operator.

Quello odierno è il terzo approdo della Sinfonia. I primi due erano avvenuti a Costa Morena est, nel porto esterno. La nave toccherà Brindisi ogni lunedì, fino a ottobre. La partenza è prevista per le ore 22.

