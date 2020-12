Da un momento all’altro sarebbe potuta finire sul marciapiede. I vigili del fuoco sono intervenuti stamattina (domenica 6 dicembre), in corso Umberto, per mettere in sicurezza una palma indebolita alla base a causa di una grossa perdita di acqua. II pompieri hanno dovuto tagliare la parte superiore della pianta in vari pezzi per eliminare il pericolo.