Edison, strali contro lo studio Censis: "Non proprio attendibile, una grande favola"

Davanti alla scalinata Virgilio si è svolta l'assemblea pubblica organizzata dalla rete territoriale che si oppone al deposito di Gnl. Forti critiche alla ricerca sugli impatti occupazionali ed economici presentata in giornata al consiglio comunale e agli stakeholder

L’ex sindaco, oggi consigliere comunale d’opposizione, Riccardo Rossi, lo ha definito “non proprio attendibile”. Un altro consigliere d’opposizione, Roberto Fusco, ne parla come "una grande favola”. Strali contro la ricerca del Censis sull’impatto economico e occupazionale del deposito costiero di Gnl sono stati lanciati dall’assemblea pubblica che si è svolta stasera (giovedì 12 ottobre) ai piedi della scalinata Virgilio.

Poche ore prima, presso lo Snim, il direttore generale dell’istituto di ricerca aveva presentato i dati dello studio commissionato da Confindustria Brindisi. In mattinata lo stesso documento era stato illustrato ai consiglieri comunali.

Le prospettive rosee raffigurate dal Censis non scalfiscono minimamente l’opposizione al progetto Edison da parte delle associazioni e dei sindacati che si sono riuniti nella rete territoriale sullo sviluppo del porto che è stata tenuta a battesimo stasera. Si tratta della terza manifestazione pubblica contro il deposito andata in scena sul lungomare in poco più di un mese.

Doretto Marinazzo, presidente del circolo Tonino Di Giulio di Legambiente Brindisi, sostiene che vi siano ancora dei margini per bloccare l’opera, nonostante questa abbia già superato l’iter autorizzativi. A detta di Marinazzo bisogna agire sul piano politico, con una iniziativa da parte del consiglio comunale, e sul piano sociale, inclusa anche un’azione legale.

Fra le circa 300 persone presenti sulla scalinata, anche il consigliere di maggioranza, presidente della commissione ambiente, Roberto Quarta (Fratelli d’Italia). Quarta spiega che il sindaco Marchionna ha lasciato agli esponenti di maggioranza libertà di coscienza sulla questione Edison. Lo stesso riferisce di non essere contrario al progetto in se, quanto piuttosto alla sua ubicazione nel sito di Costa Morena Est.

Fra i motivi di contrarietà al serbatoio vi sono infatti le ripercussioni che questo potrebbe avere sullo sviluppo della logistica e della polifunzionalità del porto, oltre ai rischi di tipo ambientale. Dal sindaco al presidente della Regione, assenti i vari rappresentanti delle istituzioni che erano stati invitati dalle associazioni.