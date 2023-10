L'ottimismo del presidente Arigliano: "Contro la Juve Stabia giocheremo al Fanuzzi"

Le dichiarazioni rilasciate dal presidente del Brindisi Fc, Daniele Arigliano, e dal titolare dell'azienda “La Pietra vivai Piante – La Pietra prato pronto”, Leonardo La Pietra, durante il sopralluogo effettuato stamattina presso lo stadio Fanuzzi, dove fervono i lavori per la stesura dei rotoli d'erba in tempo utile per la partita Brindisi - Juve Stabia in programma domenica prossima (8 ottobre).