Strade allagate a Brindisi: automobilisti in difficoltà

Arriva il temporale e, immancabilmente, le strade si trasformano in fiumi. Dopo circa mezzora di pioggia intensa, le arterie della periferia brindisina tradizionalmente soggette ad allagamenti hanno tenuto fede alla loro fama. Al rione Sant’Elia, ad esempio, le auto, giunte in prossimità dell’incrocio fra via Leonardo da Vinci e via Arturo Martini, all’altezza del distributore di benzina Ip, hanno rischiato di restare impantanate. Situazioni analoghe si sono registrate anche fra via Ciciriello e via Amerigo Vespucci, al rione Casale. Canali di scolo e tombini intasati da aghi di pino e rifiuti vari, come al solito, hanno impedito il deflusso delle acque piovane, creando grossi disagi.