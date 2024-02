Il lungo corteo dei trattori verso Bari: agricoltori pronti a incontrare Emiliano

Circa 70 trattori sono in marcia sulla superstrada, diretti verso Bari. Il primo troncone del corteo si è mosso fra le 5 e le 6 di oggi (martedì 13 febbraio) dal presidio permanente presso il distributore di benzina Agip situato subito dopo lo svincolo per il rione La Rosa. Lungo il percorso si sono aggiunti altri agricoltori provenienti da altre zone della provincia. Intorno alle ore 8, i manifestanti sono arrivati all'altezza di Fasano. Una volta arrivati a Bari si riuniranno con i colleghi che convergono verso il capoluogo di regione, dove è in programma un incontro il governatore Michele Emiliano. La viabilità, anche al ritorno da Bari, sarà gestita dalla questura di Brindisi e dalla Polizia Stradale.

