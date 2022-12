Il Marocco vola in semifinale, caroselli e fuochi d'artificio anche nel Brindisino

I video girati a Ostuni testimoniano l'entusiasmo della comunità locale per lo storico risultato raggiunto dalla formazione africana durante i Mondiali in Qatar

OSTUNI - La nazionale calcistica del Marocco supera il Portogallo e fa sognare il suo popolo in questi Mondiali. I festeggiamenti non si limitano al Paese africano, ma si svolgono un po' dappertutto, dove si trovano comunità marocchine. E' il caso del Brindisino, è il caso di Ostuni. La città è stata testimone dei caroselli con tanto di bandiere per le strade, qualche fuoco d'artificio, festeggiamenti inscenati dai tifosi marocchini giustamente euforici per il traguardo raggiunto: le semifinali in questo Mondiale del Qatar. E' la prima volta nella storia che una nazionale di calcio africana raggiunge le semifinali in un Mondiale.