Acquazzone e grandine in città: le strade si trasformano in fiumi

Un violento temporale si è abbattuto sulla città. Un impressionante quantitativo d'acque si è riversato sulle strade di Brindisi a partire dalle 12. A tratti ha anche grandinato. Nel video si vede come corso Umberto, nel tratto fra piazza Cairoli e via Conserva, si sia trasformata in un fiume. Strada imbiabcata dalla grandine in via Sicilia. Per la giornata odierna la Protezione civile Puglia aveva diramato un bollettino di allerta meteo gialla, proprio per rischio pioggia e temporali.