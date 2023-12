Polizia di Stato: "Gioco di squadra per il territorio, nuovi innesti per un 2024 impegnativo"

BRINDISI - Ufficializzati oggi alla stampa tre nuovi dirigenti della polizia di Stato brindisina, due dei quali presentati per la prima volta. Eugenio Ferraro è il nuovo vicario del questore, ovvero il primo dirigente che avrà il ruolo di sostituire il questore Annino Gargano in caso di assenza. Giorgio Grasso, invece, passa da dirigente del commissariato di Ostuni a capo della Squadra mobile di Brindisi al posto di Rita Sverdigliozzi. Il suo ruolo nella Città Bianca verrà colmato da Michele Marinelli. Tutti uomini scelti accuratamente dal questore Gargano e con i quali quest'ultimo ha già avuto a che fare.

Durante la conferenza stampa era presente anche una parte dei nuovi poliziotti (i vice ispettori) che arriveranno nei prossimi mesi a Brindisi per sopperire le future mancanze, dettate dai pensionamenti e dalle mobilità. Il prossimo anno, infatti, l'appuntamento del G7 determinerà un lavoro importantissimo da effettuare. Saranno 37 le unità che si attendono delle quali 10 saranno giovani "allievi agenti" che concluderanno il proprio corso di preparazione, della durata di tre mesi, presso questura di Brindisi. Nonostante ciò, il saldo tra entrare ed uscite rimane in negativo - secondo quanto confermato dal questore - per cause relative a dinamiche nazionali.