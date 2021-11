“Un Panettone per la vita”: stand dell'Admo in piazza Vittoria

Uno stand dell’Admo (Associazione italiana donatori midollo osseo) sarà presente per tutta la giornata di oggi (sabato 27 novembre) in piazza vittoria, nell’ambito della 23esima edizione dell’iniziativa benefica “Un Panettone per la vita”. I prodotti sono di produzione Maina e si potrà scegliere fra: panettone alto con gocce di cioccolato; panettone alto decorato con glassa di nocciole; pandoro classico; panettone basso cioccolato e pepe. Lo stand resterà aperto fin alle ore 19. Nel videoservizio, le dichiarazioni di Katiuscia barbarossa, referente di Admo Brindisi.