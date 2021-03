Il vigile del fuoco Costabile va in pensione: l'emozionante saluto dei colleghi

Momenti di commozione nella caserma dei vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi per il pensionamento del capo reparto Teodoro Costabile. I mezzi in sirena schierati nel piazzale, come da tradizione, hanno fatto da colonna sonora all’uscita di scena del pompiere, che lascia il Corpo dopo 39 anni di servizio. Costabile ha preso parte a diverse missioni in zone terremotate. Dopo un’esperienza a Taranto come capo squadra, è rientrato a Brindisi, dove è passato da capo turno provinciale a capo reparto esperto. Costabile è stato accompagnato dal comandante Giulio Capuano nell’ultimo saluto ai colleghi del suo turno. Tutto questo nel rispetto delle norme anti Covid.