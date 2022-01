Vigili del fuoco: il capo reparto Carrozzini va in pensione, il saluto dei colleghi

Un altro vigile del fuoco di Brindisi va in pensione. Si tratta del capo reparto esperto Mario Carrozzini. Il pompiere lascia il Corpo dopo 37 anni di onorato servizio. Nel suo ultimo giorno di lavoro, Carrozzini è stato omaggiato dai colleghi con i mezzi schierati a semi cerchio e l’attivazione dei segnali acustici, nel piazzale della caserma di Brindisi in via Nicola Brandi. Carrozzini ha indossato per la prima volta la divisa nel 1981, da ausiliario. Nel 1985, dopo aver vinto un concorso pubblico, è diventato un vigile del fuoco permanente. Nella sua lunga carriera ha ricoperto vari incarichi, fra qui anche quello di capo turno del distaccamento aeroportuale. Fra i vari servizi svolti in scenari critici, anche l’aiuto alle popolazioni di Umbria e Marche e de L’Aquila, in occasione di due terremoti.