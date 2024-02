Pescatori sportivi recuperano tartaruga con lenza in bocca: il video del salvataggio

Nel pomeriggio di sabato (17 febbraio) due pescatori sportivi della Lega Navale di Brindisi , durante la battuta di pesca, hanno individuato al largo di Brindisi una tartaruga della tipologia Caretta Caretta che galleggiava inerme. Recuperata si sono resi conto che aveva un grosso amo in bocca con una lenza lunga circa 20 metri. Immediatamente hanno provveduto ad informare la Guardia Costiera di Brindisi che ha inviato un mezzo per recuperare e trasportare la stessa presso un centro di recupero e cura. Questo episodio dovrebbe essere un esempio per coloro che tagliando la lenza hanno abbandonato la tartaruga destinata a morte certa.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui