La zeppola perfetta preparata da mamme, nonne e zie del Cag

In fermento il laboratorio di cucina del Centro di aggregazione giovanile, al rione Paradiso, in occasione della festa del papà

Nel giorno di San Giuseppe, per la festa del papà, non possono mancare le zeppole e le donne del laboratorio di cucina, del Centro di aggregazione giovanile del Paradiso, non hanno potuto fare a meno di realizzare questo squisito dolce della tradizione italiana.

Sono donne, mamme, nonne, zie che, ogni giovedì alle 17 e 30, si riuniscono al Paradiso, presso il Centro di aggregazione giovanile (un servizio sociale condotto dalla Coop. Amani in Ati con la Coop. Sociale Solerin) per preparare dolci, focacce, conserve e altre prelibatezze. Vengono da ogni parte della città per condividere, non solo delle ricette, ma soprattutto del tempo insieme.

Tra risate, battute e consigli culinari, le donne del laboratorio di cucina, oltre a preparare cibi squisiti, riescono a divertirsi, semplicemente trascorrendo qualche ora di leggerezze. Nel video servizio, sono impegnate nella preparazione delle zeppole e grazie alla loro creatività, potrete notare una variante da sperimentare, le “Zeppole pan di stelle”.