Le piccole e piccolissime imprese fanno squadra: ecco il progetto "Rock"

Mettere in rete le piccole e piccolissime aziende che voglio fare innovazione. Questo l’obiettivo di Rock (Registry open contest for knotworking), il concorso di Retimpresa per far incontrare la domanda e l’offerta di innovazione e per far favorire le collaborazioni nelle filiere produttive italiane, che stamattina (martedì 20 febbraio) è stato lanciato presso la sede di Confindustria Brindisi.

A fare gli onori di casa il presidente di Confindustria Brindisi, Gabriele Menotti Luppolis. Sono intervenuti: Fabrizio Landi, presidente di Retimpresa; Teresa Caradonna, Vp per Esg Valore sostenibile Piccola Industria Confindustria; Maria Luisa Meroni, presidente Confindustria Est Europa; Allegra Baistrocchi, console d’Italia a Detroit. Il confronto è stato moderato dal direttore del Nuovo Quotidiano di Puglia, Rosario Tornesello.

Antonio Morph, speaker radiofonico, ha presentato Rock e le call delle reti e delle imprese in concorso, alle quali da oggi ci si può candidare sulla piattaforma Registry.

