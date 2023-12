"Un sorriso per tutti": sport e beneficenza nell'impianto Cedas

E’ stata un successo l’iniziativa benefica “Natale con un sorriso per tutti”, in ricordo di Fabio Zecca, Cesare Litti e Michela Patronelli, che nella giornata di ieri (domenica 17 dicembre) si è svolta presso l’impianto sportivo Cedas Avio in via Pelizza da Volpedo, al rione Sant’Ellia.

La giornata è stata dedicata anche allo sport senza barriere. Cedas, Mfr, Emas Puglia e casale Volley hanno organizzato tornei e gare rivolte ai più piccoli e saranno svolte attività inclusive per bambini speciali; i promotori Valerio Serio e Ciro Patronelli, nel corso degli anni hanno dimostrato la loro vicinanza donando attimi di leggerezza a chi affronta pesanti prove nella vita.

L’incasso sarà devoluto ad alcune associazioni di volontariato del territorio, da anni impegnate nel sociale: Ant Associazione Nazionale Tumori, Delegazione di Brindisi; Aido Associazione Italiana per la Donazione Organi Tessuti e Cellule, Gruppo Comunale “Marco Bungaro” di Brindisi; Il bene che ti voglio, associazione a supporto di bambini e famiglie che convivono con l’autismo con sede in Brindisi; Oltre l’orizzonte, centro socio-educativo riabilitativo con sede in Brindisi.