Restyling Fanuzzi, Marchionna: “La città si ritrova intorno a un simbolo”

Lo stadio comunale “Fanuzzi” di Brindisi adeguato è pronto per ospitare Brindisi-Juve Stabia domani sera. Nel video le dichiarazioni del sindaco Giuseppe Marchionna.

Soddisfatto anche l'onorevole Mauro D'Attis che ha affidato a un post su Facebook le sue dichiarazioni. "È stato fatto un gran lavoro. Lo stadio comunale “Fanuzzi”, adeguato con lavori importanti ed essenziali in tempi record, è pronto per ospitare Brindisi-Juve Stabia domani sera. Ho seguito personalmente ogni passaggio e tutti ma proprio tutti hanno dato il loro contributo determinante per questo straordinario risultato".

"Il sindaco, il Prefetto, gli assessori comunali e le altre autorità competenti, il Coni e la LegaPro, le aziende impegnate nell’appalto e loro lavoratori, i funzionari comunali, i giornalisti, i tifosi e, non per ultima, la Società del Brindisi Calcio. Grazie a ognuno di loro e un mio grazie particolare anche al Ministro dello Sport Andrea Abodi. Ora tocca ai nostri ragazzi. Domani sarò allo Stadio a tifare".