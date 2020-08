Piatto di Ferragosto. Riso, patate e cozze: la ricetta di Carmelina

Uno dei piatti più apprezzati della tradizione pugliese, è sicuramente “Riso patate e cozze”. Attenzione, perché è anche il piatto più discusso, proprio in virtù della sua preparazione. Infatti, esistono tantissime procedure per realizzare questo piatto. Abbiamo scoperto che, ogni famiglia brindisina vanta una procedura personalizzata di questo “pilastro” della cucina tradizionale.

Ingredienti

Brindisireport, ha scelto Carmelina Liguori, per mostrare come preparare un buon riso patate e cozze. Carmelina è una maestra di scuola dell’infanzia, di recente in pensione, ma è anche un’ottima casalinga che ama cucinare piatti tradizionali. Per preparare 5 porzioni, Carmelina ha usato: 400gr di riso, 1.5kg di cozze nere a mezzo guscio, acqua filtrata delle cozze, 1,5kg di patate, un ciuffo di prezzemolo, sale, pepe, 2 spicchi di aglio tritato o cipolla fresca, 70g di formaggio piccante grattugiato, circa 10 pomodorini, olio evo.

Procedimento

Si procede affettando le patate (non molto spesse per garantirne la cottura), che verranno riposte in una coppa con olio, aglio, prezzemolo, formaggio, pomodorini e un pizzico di sale. Girare il tutto e lasciar riposare. Versare l’acqua filtrata delle cozze nella coppa del riso, affinché quest’ultimo la possa assorbire. In una teglia oleata, sistemare uno strato di patate, poi uno strato di cozze e coprire con il riso umido, a cui verrà aggiunto prezzemolo, pepe e aglio. Adagiare l’ultimo strato di patate con i pomodorini e versare un dito d’acqua sul fondo, per garantire una cottura ottimale. Per completarla preparazione, sarà sufficiente, aggiungere il formaggio grattugiato, per coprire la superficie e passare alla cottura in forno, preriscaldato a 200° per circa 40 minuti. Il nostro riso patate e cozze è pronto per essere servito. Buon Ferragosto a tutti.