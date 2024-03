Salone Nautico del Salento 2024: successo di pubblico ed espositori al NautiGo

LECCE - Questa domenica segna il culmine di una straordinaria esperienza marittima con il termine dell'annuale edizione del "NautiGo - Salone Nautico del Salento". La manifestazione, ospitata nella consolidata cornice di "Lecce Fiere" in Piazza Palio, ha attirato un pubblico entusiasta e una vasta schiera di espositori, consolidando il proprio status come evento di rilievo nella scena nautica del Salento.

L'edizione 2024 ha suscitato l'interesse fin dai primi giorni, come confermato dai numeri positivi registrati sia in termini di partecipazione dei visitatori che di presenza degli espositori. Gli stakeholder del settore, gli operatori nautici, esprimono soddisfazione nel constatare che il Salone è stato in grado di abbracciare l'intero spettro delle produzioni nautiche e settori correlati.

A fungere da catalizzatore di questo successo sono stati i numeri record di partecipazione, sia da parte dei visitatori che degli espositori, in un contesto espositivo ideale fornito da "Lecce Fiere". Questa struttura fieristica, situata strategicamente a Piazza Palio, è stata progettata per soddisfare al meglio le esigenze degli operatori del settore e dei visitatori. Con i suoi 10.000 metri quadri di spazio espositivo, "Lecce Fiere" offre una soluzione flessibile e personalizzata, organizzando gli spazi in moduli pre-allestiti per ridurre al minimo lo sforzo espositivo.

Corrado Garrisi, massimo responsabile del Salone, ha evidenziato l'ampia offerta del NautiGo 2024: "Oltre 100 imbarcazioni esposte a terra, con oltre 150 spazi espositivi che offrono una panoramica chiara e completa del settore nautico da diporto e dei servizi ad esso collegati. I principali cantieri nautici del mezzogiorno d'Italia hanno preso parte a NautiGo, confermando il ruolo cruciale della manifestazione nel panorama marittimo nazionale".

Il Salone ha accolto i principali attori del mercato marittimo, presentando una vasta gamma di prodotti e servizi, dalla rassegna dell'usato agli accessori di bordo, dalla motoristica ai gommoni, abbracciando la nautica da diporto classica, gli acqua scooter e una serie di servizi turistici e assicurativi legati al mondo del mare. Garrisi ha concluso sottolineando che "a NautiGo c'è davvero tutto per vivere il mare a 360 gradi".