I brindisini e il vaccino anti Covid: "Andrebbe reso obbligatorio"

Solo il vacccino anti Covid può mettere fine alla pandemia. Per questo motivo molti cittadini di Brindisi intervistati ai microfoni di Brindisi Report si sono detti favorevoli a farsi vaccinare, anzi, per alcuni sarebbe opportuno diventasse obbligatorio. Ma nella regione d'Italia, la Puglia, con il maggior numero di dosi somministrate ( 29.650 pari al 61,4 percento del totale a disposizione) c'è una parte di popolazione che non lo farà e che non ha voluto rilasciare dichiarazioni.