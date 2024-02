La statua della Madonna di Lourdes arriva a Brindisi: in centinaia ad attenderla

In molti si sono radunati nella serata di oggi, giovedì 22 febbraio, ai piedi della scalinata Virgilio, sul lungomare Regina Margherita a Brindisi, per accogliere la statua della Madonna di Lourdes giunta su una motobarca della Capitaneria di Porto. Fiaccole in mano e preghiere hanno accolto la Vergine per poi portarla in processione “Aux Flambeaux” in Cattedrale. Presenti le autorità religiose e civili e fedeli provenienti dai comuni della provincia. Seguirà una veglia presieduta da monsignor Giovanni Intini. La statua sarà a disposizione di tutti i cittadini che vorranno raccogliersi in preghiera tutta la notte.

Venerdì 23 febbraio, alle 7.30 si svolgerà la Santa Messa presieduta da don Mimmo Roma. Alle 8.45 la statua verrà portata presso la casa circondariale sita in via Appia. Successivamente la Madonnina sarà portata presso l'ospedale Perrino dove ci sarà l'atto di affidamento presieduto da monsignor Giovanni Intini. Nel pomeriggio partirà per Oria.

Il pellegrinaggio della statua della Madonna di Lourdes è partito a settembre scorso dalla Campania, è stato organizzato per commemorare i 120 anni di Unitalsi, l’Unione nazionale italiana che si occupa di trasporto ammalati a Lourdes e nei santuari internazionali.

