Bambini e genitori in coda per il tampone: screening scolastico iniziato anche a Brindisi

Bambini accompagnati da genitori in coda davanti al centro anziani di Brindisi per l'avvio dello screening anti Covid sulla popolazione scolastica organizzato dal Comune di Brindisi, in collaborazione con l'Asl Brindisi e il fondamentale supporto di medici, infrmieri, oss e biologi volontari che hanno risposto all'appello dell'amministrazione comunale. Oltre 5mila studenti saranno sottoposti a test entro i prossimi 10 giorni. Le interviste al sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi, all'assessore alla Pubblica istruzione, Isabella Lettori, a un genitore e a un bambino.