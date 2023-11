Ultras lanciano bombe carta sulla superstrada: disagi per automobilisti. Polizia evita il peggio

Disagi e paura sulla strada statale 379 attorno alle 10 di oggi, domenica 5 novembre, nel tratto compreso tra i quartieri Bozzano e Paradiso: da alcune auto sono state lanciate bombe carta. Da quanto ricostruito si tratterebbe di Ultras del Lecce che passavano da Brindisi per raggiungere la capitale dove si disputerà Roma-Lecce, valevole per l'undicesima giornata del campionato di serie A. Viaggiavano, quindi, in direzione Nord. I grossi petardi sono stati lanciati all'altezza delle stazioni di servizio Agip di Bozzano e Paradiso, alcuni tifosi sono scesi dalle auto percorrendo la statale a piedi anche in direzione contraria al senso di marcia.

Sul posto, nell'arco di pochi minuti, grazie alle immediate segnalazioni degli automobilisti, si sono recate diverse pattuglie della Polizia. I facinorosi si sono dileguati, i poliziotti hanno riportato la situazione alla normalità. Sono giunte telefonate anche alla sala operativa dei vigili del fuoco: la segnalazione parlava di boati, fumo nero e traffico rallentato. Per fortuna nessuno è rimasto ferito, si è trattato solo di disagi. I poliziotti, inoltre, successivamente, per evitare ulteriori disordini, considerata la rivalità tra le due tifoserie, hanno scortato i supporter del Brindisi Calcio diretti a Giugliano in Campania per seguire la trasferta della squadra, per il tratto di strada di loro competenza.