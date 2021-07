Lancio di pietre contro il ponte di via Del Mare: rotta una lastra di vetro

Hanno scagliato delle pietre contro una lastra di vetro, fino a infrangerla. Avrebbe potuto avere gravi conseguenze un deprecabile atto di vandalismo che nella serata di oggi (lunedì 19 luglio) ha interessato il ponte situato in via del Mare, strada che collega il porto di Brindisi alla strada provinciale per Lecce. Si tratta di un ponte rivestito con pannelli di vetro, divenuto scenario di continui episodi di inciviltà, come testimoniato dalle decine di scritte impresse con bombolette spray che ricoprono la struttura. Ma stasera si è davvero toccato il fondo. Basti pensare a cosa sarebbe potuto accadere se la grossa lastra fosse andata a finire sull’asfalto, colpendo un’auto dopo un volo di circa 20 metri.

Il pannello è stato rimosso da una squadra di vigili del fuoco. L’area è tuttora presidiata da una pattuglia della Polizia Locale di Brindisi, mentre i tecnici del Comune sono al lavoro per mettere l’area in sicurezza. Il danneggiamento è con ogni probabilità opera di ragazzini senza un briciolo di senso civico e del tutto indifferenti alle regole della convivenza civile. La zona è sprovvista di telecamere. Non sarà semplice identificare i responsabili. Dopo i gravi episodi di bullismo ai danni di una 12enne verificatisi nel fine settimana in piazza Santa Teresa, gruppi di minorenni ancora alla ribalta con le loro inqualificabili gesta, sempre nel centro di Brindisi.