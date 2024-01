Cinghiali in giro a Rosa Marina: il video fa il giro delle chat

Un paio di cinghiali passeggiano sotto il pontile, là dove il canale sfocia in mare. Da giorni sta facendo il giro delle chat il video che riprende i due animali nel villaggio di Rosa Marina, in località “pontile” appunto, sul litorale di Ostuni. Il filmato è stato girato non più tardi dello scorso fine settimana.

Il Cda del Consorzio di Rosa Marina annuncia tramite il suo profilo Facebook che “sono stati attivati tutti i canali per l’eliminazione dei problemi nelle forme di legge”.

“La responsabilità principale per la messa in sicurezza è in capo alla Regione, per legge proprietaria della fauna selvatica”. Il Consorzio allega un articolo di giornale sulle condanne che in passato sono state inflitte alle Regioni per i danni provocati dai cinghiali.

“Nel frattempo, dopo le nostre richieste – si legge ancora nella nota - l’ambito territoriale di caccia ha convocato un tavolo esteso a tutti gli interessati dal problema”.