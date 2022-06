La Giornata dello sport in città: grande partecipazione a Brindisi

Massiccia adesione alle varie iniziative in programma al Cag, a Tuturano, al rione La Rosa e al parco Cillarese

In centinaia hanno partecipato alle varie manifestazioni sportive che si sono svolte stamattina e continuerannoa svolgersi nel pomeriggio a Brindisi, in occasione della giornata nazionale dello sport. Questi gli eventi in programma: torneo “Gym Boxe” presso il parco Cillarese a cura dell’Asd Pugilistica Rodio; torneo “Sport Giovani” presso il Campo Sportivo di Tuturano a cura dell’Asd Leone Soccer; corsa campestre “Città di Brindisi”, presso il Cag del quartiere Paradiso a cura dell’Asd Mfr; “Brindisi Wellness – Uprising Fitness” presso il quartiere La Rosa a cura dell’Asd Area 86.

L'assessore allo Sport del Comune di Brindisi, Oreste Pinto, fa il punto della situazione.