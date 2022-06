Nubifragio si abbatte su Oria: strade come torrenti, fioriere "a spasso"

Il temporale è arrivato all'improvviso nel primo pomeriggio di oggi (mercoledì 8 giugno). Sono bastati venti minuti di pioggia, parecchio intensa, per trasformare in fiumi in piena le strade del centro di Oria. In piazza Manfredi gli arredi urbani e pesanti fioriere sono stati letteralmente trascinati da una sorta di torrente che si è riversato verso via Manduria. Non solo. In quegli stessi minuti si è abbattuta anche una grandinata che ha messo a rischio le carrozzerie delle auto.