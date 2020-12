Pranzo di Natale: ecco come lo trascorreranno i brindisini

BRINDISI- Tra chi ha organizzato la partenza nei giorni in cui l’Italia non era ancora zona rossa e fatto il tampone, a chi ha caricato un trolley in auto per trasferirsi momentaneamente a casa dei figli, e chi resterà in due “come quando ci siamo sposati, marito e moglie” lontano dai nipoti anche se vivono nella stessa città: il Natale al tempo del coronavirus non è solo stravolgimento di economia, ma di relazioni, tradizioni e desideri. In una sola parola, famiglia.

Sarà certamente un Natale che non si dimenticherà quello al tempo del coronavirus e BrindisiReport è andata in giro, prima della Vigilia, a chiedere ai brindisini come trascorreranno il giorno di Natale, nella speranza che le restrizioni imposte dal dpcm possano aiutare nella ripartenza del 2021.